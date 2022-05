Destaques 18/05/2022 06:36 Lindomar Leal/Assessoria Presidente da Câmara de Alta Floresta se reúne com desembargador José Zuquim e cobra construção do novo Fórum O presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Alta Floresta, Oslen Dias dos Santos (Tuti – PSDB) e o prefeito Valdemar Gamba se reuniram na noite desta segunda-feira (16/05), no Fórum da Comarca de Alta Floresta, com o desembargador José Zuquim Nogueira e assessores, e com a juíza Melena Ramos de Lima Souza Paro, diretora do Fórum. Durante a reunião um dos principais assuntos foram parcerias e o presidente Tuti aproveitou o momento para cobrar o início das obras de construção do novo Fórum. O projeto foi apresentado ao desembargador pela juíza Milena Ramos e a importância do início das obras também foi reforçada pelo prefeito Valdemar Gamba.

