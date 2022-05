Destaques 18/05/2022 07:21 Redação I Nativa News Governador cumpre agenda em Alta Floresta nesta quinta-feira (19) e percorrerá municípios do Nortão O governador Mauro Mendes chega em Alta Floresta às 7h nesta quinta-feira (19). Seu primeiro compromisso na agenda oficial é às 08h00 quando irá participa do Desfile Cívico-Militar em comemoração aos46 anos de emancipação de Alta Floresta; Às 10h30 irá realizar vistoria às obras de conservação e restauração do asfalto em ruas do município; Às 11h45 o governador cede entrevista à TV Nativa/Record; A agenda do governador na cidade finaliza com a visita a TECNOALTA, com assinaturas de convênios e entrega de ônibus escolares para Carlinda, assinatura de convênio para a construção de 213 casas – MT PAR, autorização para licitação de restauração da MT-208, Alta Floresta-Cotriguaçú, convênio para asfaltar ruas do bairro Renascer, convênio para asfaltar ruas do bairro Boa Nova I. ÀS 14hs Deslocamento para a cidade de Paranaíta Programação 14h45: Chegada em Paranaíta Ato de assinatura de autorizações de

licitações e convênios

Local: Câmara Municipal Autorização para licitação de construção da

ponte sobre o Rio Apiacás

Ordem de Serviço para restauração da

MT-206/208, Alta Floresta-Paranaíta Autorização para construção de ponte sobre o

Rio Paranaíta, no trecho Alta Floresta-Paranaíta

Convênio para construção de ponte de

concreto sobre o Rio Paranaíta

Convênio para asfaltar e fazer a drenagem na

Rua 608, setor SE-1 16h30: Deslocamento para a cidade de Apiacás

Vistoria às obras de asfaltamento da MT-206

e inauguração das pontes sobre o Rio Apiacás

e o Rio Bruno APIACÁS 18hs: Chegada em Apiacás

Ato de assinatura de autorizações de

licitações e convênios

Local: Praça Ariosto da Riva – Centro

Ordem de serviço para início da pavimentação

da MT-206, Apiacás-Paranaíta

Convênio para construção de academia de

saúde na Praça Helena da Riva

Convênio para asfaltar ruas dos bairros Bom

Jesus I, II e III Convênio para asfaltar ruas do bairro

Primavera II Sexta-feira, 20/05/2022 7h Deslocamento para a cidade de Nova Monte

Verde 8h Ato de assinatura de autorizações de

licitações e convênios

Local: Praça da Bíblia – Centro de Nova

Monte Verde

Autorização de licitação para revitalização de

92,8 km de asfalto da MT-208, lote 2

Convênio para conservação do asfalto

de 8 ruas da região central

Convênio para entrega de Luminárias LED –

MT Iluminado 9h30 Deslocamento para a cidade Nova

Bandeirantes 10h Ato de assinatura de autorizações de

licitações e convênios

Local: Salão Paroquial em Nova Bandeirantes

Convênio para asfaltar ruas da região central

Convênio para asfaltar ruas do loteamento

União

Convênio para asfaltar e fazer a drenagem, na

Estrada Castro

Autorização para a licitação da construção do

complexo do Rio Juruena (ponte de 1.360 metros

e 59,07 km de asfalto novo)

