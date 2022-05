Destaques 18/05/2022 14:51 Tecnoalta 2022 conta com palestras nacionais e exposição que visa ampliar a produção mundial de carne e leite Foto: Divulgação A maior feira de tecnologia e agronegócio, de Alta Floresta, Tecnoalta, começou nesta quarta-feira (18) e vai até 21 de maio. Localizada na rodovia MT- 208, em frente à praça de pedágio, conta com mais de 170 mil metros quadrados de exposições.

De acordo com os organizadores do evento, o principal objetivo é estimular o desenvolvimento do pensamento crítico dos produtores de agronegócio e promover a criação de hábitos produtivos no setor rural.



“Em 2022 o nosso foco é incentivar muito mais que a compra, nós queremos que os agricultores foquem em aprimorar a terra e melhorar a produtividade, administração, economia, política e mercado agropecuário, para isso focamos em palestras com profissionais que são referências nacionais”, explicou Mauro Batista, responsável pelo Marketing do evento.



Nesta quarta-feira (18), às 9h30 as palestras iniciaram com o jornalista especialista em Cenário Políticos e Econômicos, Luiz Artur Nogueira. Dia 19 às 9h, o tema abordado será a Conjuntura Atual do Agronegócio e como se preparar para momentos de incertezas, com o analista Cleiton Gauer.



Na sexta-feira (20), a feira traz o administrador Rafael Grings, que visa propor técnicas para o produtor rural proteger o preço da soja e do milho. Para encerrar as orientações, o jornalista João Batista Olivi, discursa sobre Uso de Tecnologia na Agricultura. Além das palestras, a feira contará com a presença da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ), instituição que trabalha com o objetivo de melhorar a qualidade de zebuínos e ampliar a produção mundial de carne e leite.

Voltar + Destaques