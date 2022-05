Um sitiante teve um surto psicológico na manhã de hoje, quarta-feira (18) no distrito do Doze, em Nova Canaã do Norte e por pouco não esfaqueou outro cliente e funcionários de uma empresa agropecuária. De acordo com as informações da Polícia Militar, o fato ocorreu por volta das 10h00. O homem estava na loja, conversando com outro cliente, quando começaram a discutir.

Ele pegou uma faca da própria loja e partiu para cima do outro homem, que correu. Logo após, o sitiante, totalmente descontrolado, correu atrás de um funcionário da loja com a faca em punho. A Polícia Militar informou que o dono da loja, para impedir a ação, pegou uma pistola e disparou para cima. O homem largou a faca e saiu, entrando em seu carro.

Imagens do circuito de segurança da empresa mostraram toda a ação, inclusive o desespero da esposa do proprietário que correu para fora com a filha no colo. A Polícia Militar foi acionada e quando estava a caminho do local, se deparou com o acusado, que seguia sentido Nova Canaã, em uma picape VW Saveiro.

Foi sinalizado para ele parar e prontamente obedeceu. Foi constatado que o homem estava sob distúrbio psicológico e o mesmo foi encaminhado para o hospital, onde foi medicado e permanece sob observação.