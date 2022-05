Destaques 18/05/2022 16:47 Ação conjunta de unidades policiais bloqueia R$ 100 mil de vítima de estelionato virtual O golpe aplicado é o do 'intermediador de vendas' Foto: Divulgação O trabalho investigativo das Delegacia de Alta Floresta e Delegacia de Repressão a Crimes informáticos possibilitou a recuperação de R$ 100 mil de uma vítima de estelionato virtual. Na terça-feira (17.05), um morador de Alta Floresta, no norte do estado, foi vítima do 'golpe do anúncio duplicado' ou 'golpe do falso intermediador de vendas'. A vítima viu o anúncio de um veículo em uma rede social e negociou com um intermediador. Contudo, o golpista havia copiado o anúncio de outra plataforma e fez a negociação convencendo a vítima a efetuar o pagamento. Após perceber que havia caído em golpe, a vítima procurou a Delegacia de Alta Floresta e registrou a ocorrência. Foram realizados os procedimentos para realizar o bloqueio dos valores transferidos, com apoio da Delegacia de Repressão a Crimes Informáticos.

