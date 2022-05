No dia 18 de maio Alta Floresta completa 46 anos de fundação, destacando-se como um município em franco crescimento na região norte de Mato Grosso por sua posição estratégica para o agronegócio. A Águas Alta Floresta, empresa controlada pela Iguá Saneamento, parabeniza a cidade e celebra a oportunidade de poder participar da construção dessa história por meio da universalização do acesso à água e coleta e tratamento de esgoto.

Para garantir a efetividade desse compromisso, a Águas Alta Floresta traçou um amplo projeto de modernização voltado à gestão do ciclo da água. Entre as ações estão as melhorias na Estação de Tratamento de Água (ETA), com a substituição de equipamentos que ampliam a eficiência do tratamento da água produzida e distribuída, gestão operacional de perdas, assim como investimentos em automação das unidades operacionais. Além disso, a Águas Alta Floresta realizou obras na rede de abastecimento de água beneficiando 22 bairros e anuncia ampliação da capacidade de reservação com a construção de um novo reservatório apoiado (RAP).

Acompanhando o desenvolvimento da cidade, a empresa trabalha para fortalecer o sistema de esgotamento sanitário com investimentos aplicados na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), como a ampliação da eficiência das lagoas de tratamento de efluentes e a implantação de sistema de aeração, que reduz a carga poluidora ao acelerar a decomposição de matéria orgânica. Além disso, adquiriu um caminhão tanque hidrojato para a limpeza e desobstrução de redes; e ainda realizou a instalação de 2.600 metros de novas tubulações na Avenida Perimetral Deputado Rogério Silva, levando esse benefício a milhares de pessoas.

Vale destacar o trabalho realizado pelas Águas Alta Floresta em 2021 visando a redução do impacto da estiagem no município. A concessionária integrou um grupo criado especialmente com esse fim e anunciou ações como a implantação de reservatório flexível, mapeamento de represas auxiliares, investimentos e melhorias operacionais, além da conscientização da população para o uso consciente da água.

“Nos últimos anos temos reforçado nossa atuação no município com uma série de obras de modernização e melhoria no sistema de abastecimento, investimento em controle de qualidade e iniciativas de âmbito social voltadas à comunidade. São avanços que fortalecem o nosso compromisso a população alta florestense”, ressalta o diretor geral da Águas Alta Floresta Renato Camargo. “É a forma que temos de retribuir toda a confiança depositada na empresa e fornecer as condições para que a cidade continue crescendo e se desenvolvendo”, finaliza.

Sobre a Águas Alta Floresta – Por meio de concessão plena com validade de 30 anos, a Águas Alta Floresta assumiu os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município em 2002. A empresa atende cerca de 51 mil pessoas e tem como objetivo universalizar o acesso da população à água de qualidade e à coleta e tratamento de esgoto. Desde 2017, faz parte do Grupo Iguá, que está presente em 39 municípios brasileiros e alcança 7,1 milhões de pessoas, com o compromisso de ser a melhor empresa de saneamento para o Brasil.