Destaques 19/05/2022 06:29 Governador vistoria, inaugura e lança novas obras na região de Alta Floresta e mais cinco cidades Mauro Mendes percorre região Norte do Estado nesta quinta e sexta-feira (19 e 20.05) O governador Mauro Mendes passa por Alta Floresta e mais cinco municípios da região Norte, nesta quinta e sexta-feira (19 e 20.05), para vistoriar, inaugurar e lançar novas obras e convênios nas localidades. No total, o Governo de Mato Grosso já investiu mais de R$ 1,1 bilhão em Alta Floresta e nos municípios de Paranaíta, Apiacás, Nova Monte Verde, Nova Bandeirantes e Aripuanã, por onde o governador também irá percorrer na viagem. Quinta-feira A agenda inicia em Alta Floresta, às 8h, com a participação no desfile de comemoração aos 46 anos de aniversário do município. Às 10h30, Mauro Mendes vistoria obras de conservação e restauração de diversas ruas, que estão sendo executadas via parceria entre Estado e Prefeitura. Ao meio-dia, o governador se desloca até a Feira Tecnoalta, na MT-208, para almoço e autorização de obras e convênios. Também serão entregues dois ônibus escolares para o município de Carlinda. Na ocasião, Mauro Mendes vai autorizar a licitação para restaurar 90,2 km da MT-208, entre Alta Floresta e Cotriguaçu. Também serão assinados convênios para asfalto novo nos bairros Renascer e Boa Nova. Outro importante convênio a ser assinado é para a construção de 213 casas populares no município. Após o evento, o governador segue em direção à Câmara Municipal de Paranaíta, às 14h45, para mais lançamentos de obras. Serão autorizadas: licitação para a construção da ponte de concreto (180m) sobre o Rio Apiacás na MT-160; contrato para a construção da ponte sobre o Rio Paranaíta (100m) na MT-208; e ordem de serviço para a restauração de 87,3 km da MT-206/208, entre Alta Floresta e Paranaíta. Além disso, serão assinados convênios em prol da infraestrutura do município, visando a construção de ponte de concreto sobre o Rio Paranaíta (90,6m) e para asfalto novo e drenagem na Rua 608, setor SE-1. O Governo de Mato Grosso também vai entregar aduelas de concreto para que a Prefeitura possa substituir pontes de madeira. Em seguida, Mauro Mendes vai a Apiacás para inspecionar as obras de asfalto novo da MT-206 e inaugurar as pontes de concreto sobre o Rio Apiacás (240m) e sobre o Rio Bruno I (60,5m). Neste município, o ato para assinatura de convênios e lançamento de obras ocorre a partir das 16h30, na Praça Ariosto da Riva. Na solenidade, o governador dará ordem de serviço para a pavimentação de 66 km da MT-206, entre Apiacás e Paranaíta. Em convênios, serão repassados recursos do Estado para a construção de Academia de Saúde na Praça Helena da Riva e para asfalto novo nos bairros Primavera II, Bom Jesus I, II e III. Sexta-feira Os trabalhos na sexta-feira começam às 8h, com ato público na Praça da Bíblia, em Nova Monte Verde, com a autorização para a revitalização de 92,8 km da MT-208, entre Alta Floresta e Nova Monte Verde (lote 2). Para a infraestrutura, serão assinados convênios de asfalto urbano em oito ruas e avenidas, além da entrega de 857 lâmpadas de LED por meio do programa MT Iluminado. A partir das 10h, no Salão Paroquial, será a vez de Nova Bandeirantes receber a autorização para licitar a construção do Complexo do Rio Juruena, na MT-208. O complexo abrange a construção de uma ponte de concreto de 1.360m, no Distrito de Japuranã, além de 59 km de asfalto novo na rodovia. O município também será beneficiado com a assinatura de convênios para asfalto novo e drenagem na Estrada Castro e asfalto novo no centro e em diversas ruas e avenidas da cidade. No período da tarde, Mauro Mendes chega a Aripuanã e inspeciona as obras de pavimentação da MT-208 e da construção da ponte sobre o rio que dá nome à cidade. Às 14h, no Centro de Educação Continuada, o governador anuncia a contratação do recapeamento de ruas e avenidas em diversos bairros, além de convênio para a construção de 284 casas populares, via MT Par. No ato, ainda serão assinados convênios em prol dos municípios de Cotriguaçu (asfalto no Distrito Nova União), Juruena (asfalto no bairro Cidade Alta) e Colniza (compra de materiais para pavimentação com lama asfáltica e aquisição de óleo diesel para recuperar a MT-206). PROGRAMAÇÃO QUINTA-FEIRA (19.05)

ALTA FLORESTA 08h – Participação do desfile cívico-militar do aniversário do município

10h30 – Vistoria nas obras de conservação e restauração de pavimento de vias urbanas

12h30 – Visita, com almoço, na Feira Tecnoalta, com assinatura de atos e convênios

PARANAÍTA

14h45 – Ato público para autorizações de obras e convênios, na Câmara Municipal APIACÁS

16h30 – Vistoria nas obras de asfaltamento da MT-206, e inauguração das Pontes sobre o Rio Apiacás e Rio Bruno

18h - Ato público para autorizações e convênios, na Praça Ariosto da Riva SEXTA-FEIRA (20.05)

NOVA MONTE VERDE

08h – Ato público para autorizações e convênios, na Praça da Bíblia

NOVA BANDEIRANTES

10h – Ato público para autorizações e convênios, no Salão Paroquial

ARIPUANÃ

14h – Vistoria nas obras de pavimentação da MT-208 e da ponte sobre o Rio Aripuanã, seguidas da assinatura de autorizações e convênios no Centro de Educação Continuada

