Destaques 19/05/2022 06:35 MidiaNews Colider: Advogado diz já saber quem invadiu o celular de vereadora Quem compartilhou ou fez comentários difamatórios também deverá responder na Justiça A defesa da vereadora de Colíder, Maria Helena Cordeiro (PSD), que teve um vídeo íntimo vazado, afirmou já ter o nome de dezenas de pessoas envolvidas na distribuição do arquivo. E todos podem responder pelo crime de compartilhar imagens de nudez e sexo sem autorização, cuja pena vai de um a cinco anos de prisão. Conforme o advogado Maurício Ricardo Alves, a vereadora foi vítima de um ataque de hacker, ou seja, houve uma invasão em seu telefone. Ele diz que já sabe quem foi o autor da invasão. A Polícia Civil passou a investigar o vazamento e distribuição ilegal do vídeo depois que a vereadora registrou um boletim de ocorrência. Maurício Alves disse que, além da pessoa responsável por invadir o celular, responderão também os que compartilharam, e os que fizeram comentários difamatórios. "Não posso por enquanto me manifestar ainda. Porque se eu falar vou atrapalhar a investigação. Mas já estamos bem adiantados nessa questão", explicou o advogado. Segundo a defesa, o levantamento de todos os nomes já está quase concluído. Até 200 compartilhamentos "Já temos praticamente todos. São inúmeras (pessoas). Acredito que já passa de cem a duzentos compartilhamentos."

