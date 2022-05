Destaques 19/05/2022 10:54 Alta Floresta: Vereadora avança preferencial, bate carro em van da prefeitura Foto: Reprodução O acidente foi registrado no início da tarde desta quinta-feira (18) no bairro Boa Esperança em Alta Floresta, envolvendo uma vereadora e um veículo oficial da prefeitura do município. Conforme registro da Polícia Militar, a vereadora avançou a preferencial e atingiu a lateral do veículo van pertencente a secretaria de Educação que trafegava pela Avenida Maria Madalena.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vereadora relatou que não percebeu a presença de outro veículo e que invés de frear o seu veículo ela acabou acelerando e batendo na van. Os condutores passaram pelo teste de bafômetro mais nada de anormal foi constatado.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

