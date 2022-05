Destaques 19/05/2022 12:35 Mulher é encontrada morta dentro de veículo em Alta Floresta O crime de homicídio foi registrado nesta manhã (19) no setor D, área central do município de Alta Floresta. A vítima é uma mulher, de identidade ainda não confirmada, o suspeito foi detido. De acordo com informações preliminares, a Polícia Militar foi acionada informada que havia uma mulher baleada no interior do veículo. Caso ocorrido na rua D-4, constatado o óbito da vítima, Polícia Judiciária Civil foi acionada e durante o início do trabalho de investigação o morador saiu da residência e entrou em contradição na fala com os policiais.

Diante os fatos o homem foi conduzido para prestar esclarecimentos. A mulher ainda não foi identificada, ele tinha perfurações no corpo aparentando ser golpes de faca, próximo ao veículo haviam documentos queimados. O caso segue sendo investigado.

