Destaques 19/05/2022 15:58 Alta Floresta: Polícia identifica mulher encontrada morta dentro de veículo Foto: Reprodução A mulher vítima de homicídio na manhã desta quinta-feira (19) foi identificada como Fernanda Moreno de 29 anos. Crime registrado no setor D, em Alta Floresta. Conforme já divulgado, o crime foi comunicado à Polícia Militar por volta das 08h da manhã, informando que um veículo Corolla estava estacionado na rua D-4 e que havia uma mulher ferida no interior. Foi constatado o óbito da vítima e a acionado a Polícia Judiciária Civil.

A mulher foi morta com golpe de faca no pescoço, logo no início do trabalho de investigação, o suspeito foi identificado e encaminhado. A caminho da delegacia confirmou que saiu com a vítima na noite anterior, para um encontro e que na madrugada houve um desentendimento entre eles. O suspeito ainda relatou que a vítima tentou contra a sua vida, o que teria motivado o crime.

O veículo da vítima foi levado para perícia. O caso continua sendo investigado.

Voltar + Destaques