O evento que vai até sábado, dia 21, contou com a presença do governador de Mato Grosso

O segundo dia de Tecnoalta encerrou com saldo positivo, de acordo com os organizadores, 90% dos expositores presentes na feira fecharam grandes negócios. O evento contou ainda, com a presença do governador do estado de Mato Grosso, Mauro Mendes.



“Parabéns a todos os organizadores da feira. Isso mostra a pujança da nossa região. Nosso estado é o único que tem capacidade para dobrar a produção. Nós vamos ser a maior região do planeta que vai produzir alimentos e preservar o meio ambiente”, ponderou o governador.



Os agricultores e pecuaristas contaram também com orientações para compreender a conjuntura atual do Agronegócio e como se preparar para momentos de instabilidade. Segundo o superintendente do Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea), Cleiton Gauer, os produtores precisam intensificar os planejamentos.



“O Agronegócio cresceu muito ao longo dos anos, mas o cenário de crédito mais caro e escasso, tornam a economia incerta. A dificuldade do produtor é antever a esses movimentos com planejamento, cautela e organização”, afirmou Gauer.



Na região de Alta Floresta não foi apenas o "homem do campo" que precisou se adaptar às transformações do estado. De acordo com o diretor Operacional da Suprema Máquinas, Adriano Volpe, o maior desafio é proporcionar para o consumidor, equipamentos que acompanhem a evolução do mercado internacional.





“Houve um aumento da safra 20/21 para 21/22 de quase 60% na região norte do Mato Grosso, saiu de 67 mil, para 117 mil a produção de soja, e a quantidade de bovinos continua a mesma. O nosso foco é ajudar o produtor a passar por essa transição, buscar novas ferramentas e tecnologias que facilitam a competição no estado”, afirmou o diretor.



Além da procura por inovações, a feira surpreendeu positivamente pela aderência e comercialização.



“O impacto da Tecnoalta é o faturamento, hoje é o segundo dia e já estamos com um faturamento muito grande, até melhor do que o esperado. A perspectiva para o futuro é que esse estilo de interação, aproxime a ideia de máquinas e ser humano”, Adriano concluiu.



Na sexta-feira (20), as orientações continuam com Rafael Grings, que visa propor técnicas para o produtor rural proteger os preços da soja e do milho. A feira segue até sábado, 21 de maio.