Destaques 20/05/2022 13:17 Pioneira de Apiacás comemora obras de asfalto novo: "É um sonho para nós" Foto por: Secom-MT Morada de Apiacás há mais de 30 anos, Dona Jandira Pereira afirmou ser "um sonho" as obras de asfalto novo na MT-206, que foram autorizadas pelo Governo de Mato Grosso. Na noite de quinta-feira (19.05), o governador Mauro Mendes foi ao município e assinou a ordem de serviço das obras, que já estão andando. Serão 66 km de asfalto que ligarão Apiacás à Paranaíta, que recebem investimento de R$ 93,3 milhões do Governo de Mato Grosso. "Nunca pensei que a gente chegaria até aqui. Porque quando vim de Cuiabá para cá era difícil, era só terra. Levamos três dias para chegar", disse ela. Segundo Jandira, as obras trazidas pelo Governo de Mato Grosso vão facilitar o ir e vir dos moradores e levar, pela primeira vez, uma ligação asfáltica para a cidade. "Isso que o Governo está fazendo é um sonho para nós. Uma alegria que a gente não sabe nem como agradecer", declarou. Investimentos Na Infraestrutura, também há uma ponte de concreto sendo construída no município, com 240 metros sobre o Rio Apiacás, avaliada em R$ 11,8 milhões. Outras duas pontes na MT-160, sobre o Rio Bruno II e III, já foram entregues para a população. Outra de 90 metros foi construída sobre o Rio Bruno na MT-206. Uma terceira ponte está em construção na região: localizada sobre o Rio Bruno I, na MT-160, ela conta com 60,5 metros. Por meio de convênios, o Governo de Mato Grosso também promoveu a construção de uma academia de saúde na Praça Helena do Riva e fez o asfaltamento dos bairros Bom Jesus I, II, III e Primavera II. Esses convênios somam R$ 8,9 milhões.

Voltar + Destaques