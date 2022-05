Destaques 20/05/2022 13:21 Alta Floresta: Motorista passa mal e bate em quatro veículos estacionados na calçada da prefeitura Fotos Nativa News O acidente registrado na manhã de ontem (19) envolveu cinco veículos, apesar da gravidade, apenas danos materiais foram registrados. O condutor do veículo Toro passou mau e acabou provocando o acidente.

Conforme registro da Polícia Militar, duas testemunhas relataram que seguiam na calçada quando perceberam que o veículo, que estava estacionado na calçada na lateral da prefeitura, iria sair. As testemunhas pararam e esperaram, mas o veículo foi para frente, colhendo uma motocicleta Yamaha NMAX, prensando contra uma árvore, na sequência saiu em marcha ré, em alta velocidade, rodando na avenida e retornando para a calçada.

Na calçada acabou atingindo duas caminhonetes S-10, sendo uma da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, e uma caminhonete Nissan Frontier. O condutor recebeu ajuda de terceiros para sair pelo lado do carona do veículo Toro. A equipe socorrista que estava no local de realização do desfile cívico foi acionada e prestou os primeiros atendimentos ao condutor, que apresentava pressão arterial elevada.

