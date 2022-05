Destaques 21/05/2022 12:48 Redação I Nativa News ANP autua seis postos de combustíveis em Alta Floresta durante fiscalização Foto: Nativa News Entre 16 e 19, a ANP realizou ações de fiscalização no mercado de combustíveis em Alta Floresta. Nas ações, os fiscais verificaram se as normas da Agência – como o atendimento aos padrões de qualidade dos combustíveis, o fornecimento do volume correto pelas bombas, apresentação de equipamentos e documentação adequados, entre outras – estão sendo cumpridas. Além da fiscalização de rotina, a Agência também atua em parceria com diversos órgãos públicos. Neste período, houve operações conjuntas com o Procon, Os fiscais da ANP inspecionaram 12 postos de combustíveis e uma revenda de GLP. Um posto revendedor foi autuado e teve dois bicos interditados por comercializar etanol hidratado fora de especificação quanto às características teor alcoólico e massa específica. Outro posto do município foi autuado e teve um bico de gasolina comum interditado por irregularidades no volume entregue aos consumidores. Dois postos também foram autuados por não possuírem os equipamentos utilizados nas análises dos combustíveis, quando solicitado pelo consumidor, e outro posto foi autuado por não exibir corretamente os preços dos combustíveis comercializados e por defeito no termodensímetro acoplado à bomba de etanol hidratado.

