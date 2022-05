Destaques 21/05/2022 17:28 Só Notícias Carreta tomba na MT-320 em Carlinda Foto: Divulgação Uma Scania 380 branca tombou na MT-320, no trecho de Carlinda. O motorista não se feriu e assinou termo de recusa de atendimento médico. O motorista descreveu às autoridades que transitava pela via, quando acabou perdendo o controle da direção e tombou numa vala ao lado da pista. O tráfego foi paralisado por algumas horas para iniciar o destombamento do veículo com o auxílio de um guincho. Os procedimentos de retirada do caminhão serão concluídos nessa tarde.

