Destaques 22/05/2022 17:46 Redação I Nativa News Alta Floresta: Motorista perde o controle e carro se choca com caminhão na MT -208 Foto: Divulgação O acidente registrado na manhã deste domingo (22) na rodovia MT-208 no trevo de acesso ao município de Alta Floresta, envolvendo um caminhão e um veículo de passeio. Após perder o controle da direção do veículo, houve um choque frontal e o condutor foi encaminhado ao Pronto Socorro do Hospital Regional Albert Sabin com suspeita de fratura no nariz.

O caso ocorrido às 10h47, conforme registro da Via Brasil, o caminhão Constelation seguia na avenida Ariosto da Riva, aguardava no trevo de acesso o momento de adentrar a rodovia. O veículo Voyage seguindo em sentido ao município de Paranaíta, perdeu o freio e o controle da direção, vindo a derrapar por cerca de 30 metros, invadindo a pista e colidindo frontalmente contra o caminhão.

O condutor do Voyage foi socorrido ao Hospital Regional pelo Corpo de Bombeiros, com suspeita de fratura no nariz. O condutor do caminhão saiu ileso do acidente.

Voltar + Destaques