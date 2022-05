Destaques 23/05/2022 08:47 Redação I Nativa News MT - 208: Carro capota e deixa dois feridos no trevo ‘Pé de Pato’ em Nova Bandeirantes O acidente foi percebido por volta das 22h30 neste domingo (22), quando o veículo foi notado caído em um barranco. Dois homens ocupavam o veículo e foram socorridos pela equipe do hospital de Nova Bandeirantes. Conforme informado a redação do site Nativa News, o veículo seguia sentido ao município de Nova Monte Verde quando nas proximidades do trevo ‘Pé de Pato’ na rodovia MT-208 perdeu o controle vindo a capotar em uma ribanceira. A dupla é da região sul do país, está na região para visitar amigos, retornava de Japuranã no momento do acidente. Os dois homens que ocupavam o veículo sofreram escoriações.

