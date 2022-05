À partir desta segunda-feira, dia 23 de maio, o Pronto Atendimento Municipal – PAM, passa a funcionar na perimetral Rogério Silva. Atendimentos que eram realizados nas unidade de saúde Santa Bárbara, aos fundo da Praça Cívica, passam a ser atendidos 24h na nova sede.

Além destes atendimentos, pessoas que sintam sintomas de síndromes gripais, que precisem de atendimento fora do horário de atendimento dos Postos de Saúde da Família (PSF), serão atendidos no PAM, próximo ao Quartel do Corpo de Bombeiros.