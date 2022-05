Destaques 24/05/2022 05:28 Redação I Nativa News SENAI inaugura unidade em Alta Floresta com capacidade para mais de abrigar 750 alunos A cidade de Alta Floresta recebe, nessa terça-feira (24), uma obra importante para o desenvolvimento econômico e social da região: a nova unidade do SENAI. Construída em uma área de 10,5 mil m², o Senai Alta Floresta tem 2.735 m² de área de implantação e 811 m² de área coberta. ESTRUTURA A unidade do SENAI conta com laboratórios de informática e multiuso, áreas administrativas e estacionamento, espaço para a instalação de unidades móveis, sempre que necessário. O prédio segue o padrão SENAI em acessibilidade, sustentabilidade e design. Tem modelo diferenciado de construção que favorecerá o uso racional de energia e água. Entre os diferenciais da construção está a fachada em chapas de alumínio composto, que reduzem a necessidade de manutenção e cobertura termoacústica (que permite o isolamento térmico e acústico, reduz o uso de ar condicionado e proporciona o menor consumo de energia). A inauguração contará com a presença do presidente do Sistema Federação das Indústrias de Mato Grosso (Fiemt), Gustavo de Oliveira, a inauguração está marcada para as 19hs. O prédio está localizado na Avenida Perimetral Rogerio da Silva próximo a 7ª Companhia Independente Bombeiro Militar

