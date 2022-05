Homem de 27 anos desapareceu no ano passado no município de Alta Floresta

Josivan Maicon de Souza, 27 anos, está desaparecido desde outubro do ano passado. Ele foi visto pela última vez em uma moto biz de cor vermelha, da sua irmã, transitando pelo bairro Jardim Panorama. Depois sumiu e sua família acredita que tenha sido executado por integrantes de uma organização criminosa, mas nunca encontrou o corpo.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil e uma apuração foi iniciada através da Divisão de Homicídios. Mensagens via aplicativo Whatsapp foram enviadas à família falando sobre a execução do homem. A Polícia fez buscas em pelo menos dois locais em estradas no Setor Oeste, mas não encontrou vestígios.

Passados quase oito meses um parente de Josivan fez um apelo através da imprensa pedindo atenção das autoridades ao caso. “Sabemos que coisa boa não aconteceu com ele, mas a família quer saber o que foi e onde pelo menos deixaram o corpo”, disse um tio que preferiu não se identificar.

Na Delegacia não há novas informações sobre o caso.