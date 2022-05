Destaques 24/05/2022 08:30 Em Junho Sinop será palco do maior evento de arquitetura e design de Mato Grosso Foto: Divulgação O maior evento de arquitetura e decoração de Mato Grosso está de volta depois de uma pausa forçada pela pandemia. De 17 a 26 de junho todos os mato-grossenses terão a oportunidade de visitar a 7ª edição da Mostra Iluminare, que tem como tema “Conexão com a Casa” e acontece na cidade de Sinop, a 500km da capital Cuiabá e 300km de Alta Floresta.

A organizadora do evento, Val Araújo, explica que o tema da mostra foi pensado pelo comportamento das pessoas nos últimos anos, que devido a pandemia, passaram mais tempo em casa e fortaleceram a relação com a família e com o lar. “As pessoas passaram a perceber de maneira diferente a casa, com um olhar mais carinhoso de lar, de conforto, de beleza e design. Por isso a Iluminare vai trazer essa essência de preparar a casa para receber pessoas, gerar mais conforto e conexões”, explica Val.

A expectativa da organização é atrair cerca de 20 mil pessoas de Sinop e região durante os 10 dias de mostra. A entrada será 1kg de alimento não perecível que será revertido para instituições filantrópicas de Sinop. Além disso, durante a Mostra, três artistas: Mari Bueno, Lu Oliari e Rafael Jonnier irão fazer uma obra de arte a 6 mãos, para que a mesma seja leiloada, também em benefício de uma instituição.

Os visitantes que quiserem conhecer as últimas novidades do mercado terão a oportunidade de apreciar 36 ambientes projetados e decorados, além disso assistirão mostras culturais e exposições, e ainda poderão aproveitar a praça de alimentação e o espaço kids. O evento promete levar inovação, tecnologia e ressaltar as conexões com o lar, com uma programação atrativa para toda a família.

Ao todo, a Iluminare envolve mais de 300 profissionais e mais de 400 empresas de maneira direta e indiretamente. “Essa construção de sonhos envolve muitas pessoas que pensam para encantar o público com ambientes atrativos, instagramáveis, música, gastronomia, arte, diversão, networking e muitos negócios”, ressalta.

A maior mostra de arquitetura do norte do Mato Grosso é um grande sonho que se tornou referência desde a sua primeira edição em 2014, consolidada com sucesso de público, expositores e grandes negócios. Ela traz em sua essência o destaque ao potencial comercial das áreas de arquitetura, decoração, design, paisagismo e iluminação da cidade Sinop.

A consolidação da Iluminare como referência é comprovada através da movimentação de todos os setores econômicos da cidade. Em 10 dias de Mostra Iluminare, o público vem de outras cidades do estado e movimenta a rede hoteleira, lojas, restaurantes, centros de beleza e comércios.

A 7ª edição da Mostra Iluminare, “Conexão com a Casa”, será de 17 a 26 de junho, das 18h às 23hs, no Ghizoni Centro de Eventos, em Sinop.

Voltar + Destaques