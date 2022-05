Até o dia 27 de maio os agentes de fiscalização do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso (CAU/MT) irão realizar ações in loco nos municípios de Alta Floresta, Carlinda, Colíder, Itaúba, Nova Canaã do Norte, Nova Santa Helena, Primavera do Leste e Várzea Grande. O objetivo é fiscalizar obras e outros serviços relacionados a arquitetura e urbanismo, garantindo que as atividades executadas sejam exercidas por um profissional com a devida formação técnica.

O planejamento de ações do Conselho prevê a fiscalização in loco de 75 municípios mato-grossenses em 2022. Esse ano os municípios de Água Boa; Barra do Garças; Campo Verde; Chapada dos Guimarães; Cuiabá; Dom Aquino; Lucas do Rio Verde; Nova Mutum; Poxoréu; Primavera do Leste; Rondonópolis; São José do Rio Claro; Sinop; Sorriso e Várzea Grande já foram visitados.

Os trabalhos realizados pelos fiscais são diversos: apuração de denúncias recebidas por nossos canais oficiais; verificação da existência de um responsável técnico habilitado assim como da documentação pertinente; orientações em condomínios, feiras e eventos; devida sinalização de placa de obras, entre outros. Para desenvolver esse trabalho em defesa da sociedade, contamos com a participação de todos para denunciar possíveis irregularidades no campo da arquitetura e urbanismo.

Qualquer cidadão pode registrar uma denúncia, ela pode ser feita de forma anônima ou identificada (na qual você recebe informações sobre o andamento da ocorrência). Basta acessar o site do Conselho e no menu principal, acessar o campo “Serviços Online” e em seguida o submenu “Denúncia”. Você será direcionado para um formulário para preencher detalhes da irregularidade com espaço para anexar documentos comprobatórios. Lembrando que o serviço é gratuito.

Algumas informações são obrigatórias para realizar a denúncia, entre elas os dados de endereço da suposta irregularidade. Contudo, nem sempre o profissional tem com precisão o endereço ou a situação identificada ocorre no âmbito virtual – páginas da internet ou redes sociais; de modo que não é possível preencher os campos mencionados. Sobre o assunto, o CAU/MT fornece algumas orientações, clique aqui e acesse na íntegra.