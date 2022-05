A obra de construção da ponte de concreto que irá substituir o uso de balsa na MT-325, entre o município de Alta Floresta-MT e o sul do estado do Pará, começou no final do primeiro semestre do ano passado (2021), com previsão de entrega em meados de 2024.

O investimento total previsto pelo governo é de R$ 22 milhões do Fundo Estadual de Transporte e Habitação. A construtora ARTELESTE está fechando esse primeiro do total previsto de 3 anos de obras com quase 100% da infraestrutura da ponte executada, bem como 100% da mesoestrutura na margem do rio integrante ao município de Alta Floresta. No meio do rio, os trabalhos estão concentrados na cravação das camisas metálicas e realização de testes de resistência das estacas já concretadas.

Já na outra margem do Rio Teles Pires, que integra a divisa do Mato Grosso com o sul do estado do Pará, a construtora está finalizando a infraestrutura dos pilares. Após concluída, a estrutura medirá 546 metros de comprimento por 8,8 metros de largura. Ao substituir a balsa pela ponte, o governo objetiva alavancar ainda mais o agronegócio na região.