Destaques 25/05/2022 06:56 Polícia de Alta Floresta recupera dinheiro de vítima após cair em golpe do anúncio duplicado Assessoria/Polícia Civil-MT Trabalho investigativo das Delegacias da Polícia Civil em Alta Floresta e a unidade que investiga crimes informáticos no estado possibilitou a recuperação de R$ 1.200,00 de uma vítima de estelionato virtual. Na terça-feira (24.05), um morador de Alta Floresta foi vítima do 'golpe do anúncio duplicado' ou 'golpe do falso intermediador de vendas'.

A vítima viu o anúncio da venda de um vídeo game em uma rede social e negociou com um intermediador. Contudo, o golpista havia copiado o anúncio de outra plataforma e fez a negociação convencendo a vítima a efetuar o pagamento.

Após perceber que havia caído em golpe, a vítima procurou a Delegacia de Alta Floresta e registrou a ocorrência. Foram realizados os procedimentos para o bloqueio dos valores transferidos, com apoio da Delegacia de Repressão a Crimes Informáticos (DRCI). Golpe do anúncio duplicado Depois de simular a negociação, o fraudador entra na etapa de clonagem do anúncio. Ele cria um anúncio semelhante ao original, porém com um preço bem abaixo da média de mercado. Então, com o anúncio falso do carro devidamente publicado, o fraudador pode ir para a negociação com a segunda vítima do golpe, o comprador.

