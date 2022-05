Novo Ensino Médio, além de oferecer cursos às empresas que demandem contratação de profissionais qualificados e atender a sociedade com vagas de cursos gratuitos”, afirma.

Localizada na Avenida Perimetral deputado Rogério Silva, no centro, a unidade tem capacidade de atendimento de até 750 pessoas por dia, sendo 250 alunos por cada turno. A nova estrutura possuiu mais 1,2 mil m² de área construída num terreno de mais de 10 mil m² e a inauguração era um sonho antigo do Senai e das indústrias locais. Idealizada e construída durante a gestão do então presidente da Fiemt, Jandir Milan, a unidade ficou pronta em 2019, mas não pode ser entregue a sociedade naquela ocasião por conta das restrições impostas pela pandemia de covid-19.

“Os investimentos feitos ao longo da última década pelo Sistema Fiemt melhoraram e ampliaram nossa infraestrutura em todo o estado, e fazem parte de um projeto estratégico de crescimento da atuação das nossas casas.”, ressalta Milan. Além disso, ele lembra que muitos contribuíram para que Alta Floresta pudesse ter esta unidade inaugurada: “Desde a doação do terreno, feita pela família Da Riva, até as parcerias com a prefeitura e diversas empresas locais puderam fazer com que esta unidade fosse edificada, e agora ela está pronta para transformar vidas”, finaliza.

Durante a solenidade de inauguração, o diretor regional do Senai, Carlos Braguini, destacou que a nova unidade vai contribuir com o desenvolvimento local e competitividade da indústria. “Temos agora um novo Senai preparado para qualificar as pessoas e ajudar a transformar novos caminhos. Aqui contamos com salas de aulas, laboratórios de eletricidade industrial, predial e manutenção de computadores, além da possibilidade de oferecer outros cursos de acordo com a demanda local, anexando módulos educacionais de outras unidades”, detalha Carlos Braguini, diretor regional do Senai.

A inauguração foi prestigiada pela sociedade e diversas autoridades locais do município. Para o vice-presidente da Fiemt e presidente do Sindicatos dos Madeireiros do Extremo Norte de Mato Grosso (Simenorte), Frank Rogieri, a inauguração é um grande presente para a região. “Recebemos essa nova unidade como um grande presente de aniversário para Alta Floresta. Essa inauguração é fruto coletivo do trabalho de muitas pessoas e agora vai ajudar a transformar a vida das pessoas”, declara.

Para o presidente do Sindicato das Indústrias de Móveis do Norte do Estado de Mato Grosso (Simonorte), Leonardo Marcondes, a chegada do Senai é essencial para aumentar a competitividade das empresas locais. “Essa é uma oportunidade essencial para melhorar a qualificação das nossas indústrias e ainda melhorar a vida de nossa sociedade possibilitando acessar empregos que paguem mais”, finaliza.