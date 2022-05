Destaques 25/05/2022 13:28 Redação I Nativa News Alta Floresta: Micro-ônibus escolar invade preferencial e atinge carro em avenida Foto: Reprodução O condutor de um micro-ônibus escolar causou um acidente de trânsito na manhã desta quarta-feira (25) no bairro Jardim Primavera no cruzamento da Avenida Alta Floresta com a Rua Rubi. O acidente ocorreu por volta de 6h da manhã. O condutor do veículo gol, um homem de 74 anos seguia pela Avenida, enquanto o micro-ônibus pertencente a secretaria de educação de Alta Floresta seguia pela rua Rubi para ir na escola Nilo Procópio Peçanha, invadindo a preferencial na avenida. O condutor do veículo gol não teve tempo de frear ou desviar do micro-ônibus colidindo contra o mesmo. No local, havia a sinalização com a placa "pare", indicando a preferencial para o motorista atingido. O idoso relatou que seguia para a Unidade de Saúde do setor quando houve o acidente, ele foi encaminhado até o Hospital Regional pelo Corpo de Bombeiros, onde recebeu atendimento médico e em seguida foi liberado. Ambos os condutores se deslocaram até a Central de Operações da Polícia Militar, junto com agentes de trânsito, para registro da ocorrência.

Voltar + Destaques