Durante o evento foram entregues 15 toneladas de alimentos a secretaria de assistência social do município

Inaugurada em 2000, a Honda Cometa Moto Center do Município de Alta Floresta foi totalmente remodelada aos padrões e perfil social das empresas do Grupo Cometa espalhadas pelo Brasil. Com designer moderno, show room climatizado, decorado com os últimos lançamentos das máquinas Honda e mais conforto para clientes e funcionários, a reinauguração da concessionaria aconteceu na primeira quinzena do mês de maio.

Durante a cerimônia foi sorteada uma Honda Biz 110C 0KM para as pessoas que contribuíram com o Show de Prêmios Beneficente. O ganhador foi Nilton Nunes Junior morador do município, que a partir de agora vai sentir emoção a cada acelerada.

Foram arrecadados cerca de 15 toneladas de alimentos e entregues à Secretaria de Assistência Social do Município para atender entidades filantrópicas e famílias em situação de vulnerabilidade social. Antes de encerrar o evento, o gerente da unidade de Alta Floresta Walmir Carlos Ferreira recebeu de surpresa um Hyundai Creta 0km.

Walmir foi o vencedor do desafio entre gerentes das concessionárias do Grupo Cometa dos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Amazonas, Pará e Rondônia, após atingir as metas de receitas e lucro anual da empresa.

A grande reforma da concessionária instalada no município há mais de 20 anos, reafirma o compromisso do Grupo Cometa em atender com excelência as necessidades comerciais e sociais das pessoas que estão ao seu entorno.