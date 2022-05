Destaques 26/05/2022 07:12 Assessoria | PMAF Alta Floresta é contemplada com R$ 41 milhões no dia em que completou 46 anos Foto: Divulgação As festividades de aniversário alusivas aos 46 anos de fundação do município de Alta Floresta, na quinta-feira (19.05), tiveram vários momentos marcantes, como a assinatura de três convênios e uma autorização de licitação para garantir a construção de 213 casas e o asfaltamento de dois bairros, bem como a restauração da MT-206/208, que liga ao município de Cotriguaçu. Juntos, os novos investimentos do Governo do Estado somam R$ 41 milhões. O governador Mauro Mendes destacou a representatividade de Alta Floresta como polo regional e os investimentos que o Governo do Estado está fazendo em parceria com deputados, senadores e a Prefeitura. "É uma alegria estar na cidade de Alta Floresta e participar das comemorações dos seus 46 anos de uma bela história de uma cidade que desempenha o papel de líder regional, com uma estrutura melhor e uma população maior, com um comércio e serviço de qualidade e o governo, em parceria com o prefeito Chico Gamba, está fazendo muitos investimentos", disse o Governador. Mauro Mendes também confirmou para o mês de junho a assinatura da ordem de serviço para o início da construção do novo Hospital Regional. "O Governo está contratando a empresa para começar a obra do novo hospital regional, será um belíssimo hospital e está previsto para junho estarmos assinando a ordem de serviço para começar essa obra", afirmou. O novo hospital terá um investimento estimado em R$ 119 milhões e contará com 151 leitos, sendo 111 leitos de enfermaria e 40 UTIs, entre adultas, pediátricas, neonatal e unidade semi-intensiva neonatal, para atendimento de média e alta complexidade. A unidade também terá 10 consultórios médicos, dois consultórios para atendimento a gestantes, seis salas de centro cirúrgico e espaços para banco de sangue, banco de leite materno e para realização de exames, como tomografia e colonoscopia. O prefeito Valdemar Gamba parabenizou o Governo do Estado pelos investimentos destinados para o município através de convênios, como os que foram assinados no dia das festividades de aniversário de 46 anos de Alta Floresta. "Os investimentos que o Governo do Estado vem fazendo são muito importantes para o nosso município. No passado nós ficamos bastante esquecidos, hoje não apenas Alta Floresta, mas toda a região é contemplada. O Governo vem nos ajudando muito porque o nosso município está em pleno desenvolvimento, com a expansão do agronegócio, e nós precisamos de infraestrutura, a vinda do governador nos honra muito por tudo aquilo que ele vem fazendo pelo Estado e pelo nosso município", disse o Prefeito. Na ocasião, o governador assinou convênio para a construção de 213 casas, em parceria com a MT Par. Ao todo, o investimento é de R$ 3.195.000,00. Também foram assinados convênios para mais de 42 quilômetros de asfalto nos bairros Renascer e Boa Nova. Juntos, os investimentos, realizados por meio da Secretaria de Infraestrutura e Logística (Sinfra), somam R$ 6.114.895,76.

