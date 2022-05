Destaques 26/05/2022 07:15 Arão Leite/J. Cidade VÍDEO: Farmácia no Centro de Alta Floresta volta à ser alvo de roubo Foto: Reprodução Os roubos que neste ano de 2022 voltaram a acontecer com mais frequência no município de Alta Floresta, acumulam vítimas no setor policial. Essa semana a funcionária de uma farmácia localizada na avenida Ludovico da Riva, ficou em choque ao ser assaltada no local de trabalho e ameaçada de morte. O ladrão chegou pouco depois das sete da noite na loja, entrou de capacete na cabeça e foi direto ao caixa. Na empresa tinha mais gente, mas o bandido, mostrando a arma na cintura, intimidou a vítima para não reagir e ainda não gritar ou do contrário ele pagaria com a vida. Foi assim que o bandido abriu o caixa, pegou o dinheiro que tinha dentro e ainda ficou insistindo para pegar mais. Só que, ao ver que a funcionária estava falando a verdade sobre o valor que era único naquele momento, o ladrão saiu da farmácia e desapareceu. Imagens do circuito de segurança mostram um homem magro, alto, moreno, mas difícil identificação. O caso deve ser mais um encaminhado para investigação da Polícia Civil. A farmácia tinha sido assaltada há exatos dois meses e o outro caso ainda não foi elucidado.

