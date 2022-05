Destaques 27/05/2022 06:57 Redação I Nativa News Carlinda: Homem morre após colisão entre caminhonete e carreta na MT - 208 Foto: Reprodução O acidente foi registrado pouco após às 17h na rodovia MT-208, envolvendo um veículo Toyota e uma carreta. O condutor do veículo ficou preso às ferragens, foi socorrido ao Hospital Regional Albert Sabin, mas não resistiu os ferimentos. Conforme registro da concessionária Via Brasil, o veículo seguia sentido ao município de Carlinda, quando nas proximidades do Quatro Pontes o condutor perdeu o controle da direção e acabou invadindo a pista contrária, provocando o choque lateral com a carreta que seguia em sentido contrário. Com o impacto a caminhonete rodou e saiu da pista, parando cerca de 15 metros do ponto de impacto. A carreta permaneceu na pista, com sinalização da concessionária até a remoção.

Veja também sobre Alta Floresta = MT Carlinda MT-208 Voltar + Destaques