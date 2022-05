Destaques 27/05/2022 08:13 Redação I Nativa News Ladrão furta aparelho ultrassom portátil avaliado em mais de R$ 100 mil em Alta Floresta Foto: Ilustração - Reprodução Um indivíduo ainda não identificado pela Polícia quebrou o vidro de um carro que estava estacionado, furtando um ultrassom portátil. O caso aconteceu na noite de quinta-feira (26), na avenida Ludovico da Riva, próxima a prefeitura municipal, em Alta Floresta. De acordo com informações da polícia, O ladrão quebrou o vidro do carro e subtraiu um equipamento de ultrassom portátil do interior do seu veículo. O furto foi percebido pela vítima quando ele retornou para o seu carro e notou que o vidro da porta traseira estava quebrado. O aparelho Ultrassom Philips CX 50 portátil está avaliado em mais de R$ 100.000,00 PM realizou patrulhamento pelas redondezas, mas autor do crime não foi localizado.

