Destaques 27/05/2022 13:14 Trio Parada Dura, Antony e Gabriel e João de Souza e Bonifácio são atrações do 43º Aniversário de Paranaíta Foto: Divulgação Este ano o município de Paranaíta, completará no dia 29 de junho, seu 43º Aniversário de Emancipação Político-Administrativa. Para as comemorações o município está organizando um evento focado no bem-estar da população com shows nacionais. As informações foram confirmadas pela secretaria de comunicação, o evento será no parque de exposição da ACP de 29 a 03 de julho. A entrada é franca para todos os dias. Dia 29 junho show do Trio Parada Dura Dia 30 de junho a atração é o show da dupla Antony e Gabriel E dia 03 de julho Show de Dupla João de Souza e Bonifácio. Serão 5 dias de festa com abertura a partir das 18hs. Haverá queima de fogos, leilões, show com talento musical regional, rodeio, torneio leiteiro.

