O acidente foi registrado nesta quinta-feira (25) no bairro Boa Esperança, em Alta Floresta. A vítima seguia de motocicleta na rua Laudicéia, quando perdeu o controle e acabou caindo. O homem identificado como Eliandro de Paula de Barros, de 35 anos, foi socorrido inicialmente pelos próprios familiares, em meio ao caminho foi encontrado com a Guarnição do Corpo de Bombeiros, que prestou os primeiros atendimentos, deixando a vítima sob cuidados médicos no Hospital Regional Albert Sabin.



Conforme registro do Bombeiros, a vítima foi encontrada inconsciente, com grave hemorragia na região frontal do crânio, onde havia um corte contudo. Apresentava hemorragia nasal e escoriações nos braços e pernas. De acordo com informações da família, repassadas a redação do site Nativa News, o homem sofre de epilepsia e possivelmente sofreu um ataque enquanto pilotava, o que provocou o acidente.

O estamos de saúde é grave e inspira cuidados, conforme informado pelo Hospital Regional Albert Sabin.