A Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) divulgou nesta sexta-feira (27) os locais de realização da prova do concurso Vestibular 2022/2. Para conferir o nome do estabelecimento, endereço e sala cliqueaqui. As provas do vestibular acontecerão no dia 12 de junho no período das 8h às 13h nas cidades de Alta Floresta, Alto Araguaia, Barra do Bugres, Cáceres, Colíder, Cuiabá, Diamantino, Juara, Nova Canaã do Norte, Nova Mutum, Nova Xavantina, Pontes e Lacerda, Rondonópolis, Sinop e Tangará da Serra.

Os candidatos devem se atentar que o edital exige a utilização de máscara de proteção contra a Covid-19 desde a entrada até a saída do estabelecimento de aplicação de provas, independente de legislação estadual e ou municipal que desobrigue o uso da mesma. As exceções estão previstas no edital. Aos candidatos é exigida apresentação de documento oficial de identificação original com foto para realização das provas. Para realizar a prova o candidato deve portar além do documento, caneta esferográfica de tinta azul ou preta, não porosa, fabricada em material transparente.

Os candidatos desta edição do Vestibular concorrem a uma das 2.430 vagas oferecidas em 60 cursos, distribuídos em 12 municípios do Estado.

PROVAS

O Vestibular 2022/2 compreende duas fases: a primeira consta de quatro provas objetivas com questões sobre Ciências da Natureza e suas tecnologias, Matemática e suas tecnologias, Ciências Humanas e suas tecnologias, e Linguagens, Códigos e suas tecnologias. Já a segunda etapa constitui-se de prova de redação. As duas fases serão realizadas em etapa única no dia 12 de junho.

RESULTADO

O resultado final será divulgado a partir do dia 22 de julho. O período letivo terá início no dia 8 de agosto. Todas as informações sobre as etapas do Vestibular e seus editais podem ser acessadas em: http://vestibular.unemat.br/