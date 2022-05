Destaques 28/05/2022 06:05 Assessoria | PMAF Inaugurada após 10 anos; PAM conta com 10 leitos de enfermaria e equipe médica para atendimento 24 horas Prefeitura investiu mais de R$ 1,5 milhão para conclusão de obra que permaneceu inacabada por mais de 10 anos. Foto: Radio Progresso e Assessoria O prefeito de Alta Floresta, Valdemar Gamba, inaugurou na manhã desta quinta-feira (26.05) as novas instalações do Pronto Atendimento Municipal (PAM) concretizando, assim, o compromisso da sua gestão em concluir a construção de uma unidade que por mais de 10 anos ficou esquecido pelo poder público. Para retomar a obra e disponibilizar uma estrutura adequada que possibilitasse melhores condições de atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), a Prefeitura de Alta Floresta investiu R$ 1.525.174,00, sendo R$ 700.000,00 do Fundo Municipal dos Direitos Difusos e Coletivos. "A gente fica feliz de estar cumprindo, em curto prazo, com o compromisso de entregar, por enquanto, o Pronto Atendimento Municipal. Agora vamos correr para agilizarmos a habilitação dessa estrutura para a implantação da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e assim podermos oferecer um atendimento com mais qualidade para a nossa população", disse o prefeito Valdemar Gamba. O gestor explicou que o PAM funcionará como uma espécie de filtro para o Hospital Regional. “O paciente passará por avaliação médica e dependendo da condição clínica, se o caso for mais grave, será encaminhado para a unidade hospitalar, caso contrário será medicado e após um período de 24 horas em observação, apresentando melhoras, receberá alta médica e poderá ir para casa", explicou o Prefeito. Valdemar Gamba disse também que o próximo compromisso será conseguir a habilitação do prédio para transformar o PAM em Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e viabilizar recursos nas esferas estadual ou federal para equipar a unidade. "Estamos avançando na saúde, fazendo as melhorias para que a população receba o atendimento de qualidade. Na minha gestão saúde, educação e infraestrutura serão prioridades e mesmo que não consigamos recursos fora faremos um esforço tremendo para conseguirmos equipar a UPA, para oferecermos um atendimento melhor para a nossa população", afirmou o Prefeito. O presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Oslen Dias dos Santos, o Tuti, parabenizou a gestão pela conclusão da obra e pela inauguração das novas instalações do PAM. "É uma alegria imensa pra mim participar desse momento tão importante para Alta Floresta, principalmente porque vi nascer essa obra ainda no meu primeiro mandato como vereador, uma obra que ficou parada tanto tempo quando na verdade a obrigação de terminar era de quem começou, mas o importante é que o prefeito Chico Gamba assumiu a gestão do município com o compromisso de entregar esse prédio para a população sem levar em consideração as questões políticas porque, afinal e contas, é a população que necessita de atendimento mais humanizado e de qualidade. Então, só tenho que parabenizar a gestão municipal por inaugurar uma unidade de saúde que vai proporcionar muitos benefícios para toda a população”, disse o presidente do Poder Legislativo Municipal. Servidor público efetivo com quase 30 anos de profissão e atualmente ocupando a função de secretário municipal de saúde, José Aparecido dos Santos, expressou a sua alegria em participar da inauguração. "É um sonho que a gente está realizando, é uma obra que a gente entrega para oferecer uma melhor qualidade no tratamento da saúde da nossa população. Os profissionais estão se sentido mais alegres por estarem em um ambiente mais acolhedor e os pacientes também estão contentes com o atendimento porque tem um local para que eles possam de fato se sentirem acolhidos, essa é a grande realização deles", disse. Estrutura O novo PAM iniciou o atendimento à população na segunda-feira (23.05) e conta com um espaço de mais de mil metros quadrados transformados em uma estrutura com 10 leitos de enfermaria, consultórios médicos, recepção, sala de procedimentos e sala de triagem, farmácia e banheiros masculino e feminino. Érica Pereira, enfermeira responsável, explica que o atendimento será 24 horas por plantão. "De segunda a sexta-feira realizaremos exames laboratoriais. Já as ultrassonografias e Raio-X encaminharemos para o atendimento especializado. O paciente poderá permanecer em observação por 24 horas e caso o médico plantonista avaliar que será necessária internação faremos a regulação para o Hospital Regional”, explicou. Homenagem A inauguração do Pronto Atendimento Municipal também foi marcada pela homenagem ao saudoso médico cirurgião Mário Nishikawa falecido no dia 25 de setembro de 2020, em Londrina, no Paraná. A unidade recebeu o nome do médico e pioneiro de Alta Floresta através da Lei Municipal 2.670/2021 aprovada pela Câmara Municipal de Vereadores. Um filho, a viúva, irmãos e demais familiares participaram da cerimônia. Também participaram da inauguração os vereadores Bernardo Patrício dos Santos, Claudinei de Souza Jesus, Derci Paulo Trevisan, Francisca Ilmarli Teixeira, Francisco Ailton dos Santos, Leonice Klaus dos Santos, Marcos Roberto Menin e Reginaldo Luiz da Silva, a primeira dama Vilma Boaro Gamba, a vice-prefeita Roseli Rampazo, e os secretários, Paulo Moreira (Fazenda), Roberto Patel (Infraestrutura), Marcelo Fernando Pereira Souza (Agricultura e Pecuária), Pedro Salustiano (Esporte e Lazer), Eloi Luiz de Almeida (Inovação e Desenvolvimento Econômico), e as secretárias Mariney Viana de Araújo Munhoz (Assistência Social e Cidadania), Elisa Gomes Machado (Cultura e Juventude), Gercilene Meira Leite (Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável) e Lucineia Martins de Matos (Educação).

