Bandidos armados invadiram e furtaram uma residência na madrugada de sábado (28), no setor G, centro de Alta Floresta. Moradores foram feitos de reféns e ameaçados durante a ação, uma das vítimas, relatou que chegou em sua residência junto com um amigo e ouviu gritos dentro da casa; que ele entrou na casa junto com o amigo e foram surpreendidos por dois homens com moletom e capuz que fugiram do local.

De acordo com o comunicante, os suspeitos amarraram as vítimas e trancaram no banheiro; e com violência usando faca e um facão fizeram com que as vítimas desbloqueassem os celulares para tentaram olhar os aplicativos de banco.

Uma das vítimas foi atingida com golpe de faca. Os suspeitos ficaram dentro da casa com as vítimas por um período de 30 a 40 minutos. A dupla levou dois aparelhos celulares, Samsung a32 e um Xiaomi Redmi Note 9, a vítimas que teve uma lesão por golpe de faca foi encaminhada ao Hospital Regional para atendimento.

Depois do crime, eles fugiram por rumo ignorado pelas vítimas, que conseguiram acionar a Polícia Militar. O caso foi registrado e encaminhado para delegacia.