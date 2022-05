Destaques 28/05/2022 08:33 Redação I Nativa News Caminhonete capota e duas pessoas ficam feridas na MT-320 em Nova Canaã Foto: Divulgação - VIA BRASIL Duas pessoas foram socorridas após capotar a caminhonete no km 164 da rodovia MT-320, na noite de sexta-feira (27), em Nova Canaã do Norte. De acordo com a concessionária Via Brasil, o motorista seguia sentido norte, quando perdeu o controle da direção vindo a capotar. A concessionaria informou que ambulância ao município de Nova Canaã do Norte, esteve no local e encaminhou o motorista e o passageiro para o Hospital Municipal. Já o veículo foi retirado do local por um guincho.

