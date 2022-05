Destaques 28/05/2022 17:50 Obras de implantação de rede de esgoto alteram trânsito na Avenida Perimetral em Alta Floresta Com o objetivo de levar mais saúde e qualidade de vida a Águas Alta Floresta estará trabalhando na modernização da rede de esgoto na Avenida Perimetral. As obras serão realizadas neste domingo, dia 29 de maio, das 7h às 11h. Ponto de interdição Para que os trabalhos sejam realizados com segurança, o fechamento de trânsito entre Avenida FH e rua Acerola, exigindo alterações para quem precisa circular por lá e deverá dar preferência à rotas alternativas até que os trabalhos sejam finalizados.

