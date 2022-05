Destaques 29/05/2022 06:49 Secretaria de Estado de Saúde emite alerta aos 141 municípios sobre risco de hepatite aguda (Foto: Cottonbro / Pexels) Apesar de não ter nenhum registros de casos da hepatite aguda em Mato Grosso, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) emitiu um comunicado de risco a todos os municípios. No Brasil, já são 73 notificações da doença. A Pasta lembra que a notificação dos casos é compulsória, ou seja, obrigatória. O professor da Universidade de Cuiabá, o infectologista Tiago Rodrigues, reforçou que a orientação às pessoas é procurar uma unidade de atendimento assim que os primeiros sintomas aparecerem, com dor abdominal, náuseas, vômito, diarreia. Esses sintomas, esclarece o médico, em entrevista ao jornal A Gazeta, desta sexta-feira (27), podem evoluir para o quadro de hepatite, que a inflamação do fígado, com olhos e pele amarelados, urina escura e fezes claras. A recomendação para evitar o contágio com a doença, relembra a Sociedade Brasileira de Pediatria, é o cuidado básico já adotado, como a atenção à higienização, além de manter a carteira vacinal atualizada.

