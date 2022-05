Destaques 29/05/2022 08:59 Redação I Nativa News Alta Floresta: Motociclista se choca contra carro ao atravessar MT-208 Foto: Reprodução O acidente foi registrado na tarde deste sábado (28) na rodovia MT-208, na entrada do bairro Jardim Panorama, envolvendo uma motocicleta Bros e um veículo Gol. Conforme registro, o condutor do veículo Gol relatou à Polícia Militar que seguia na rodovia sentido ao município de Carlinda, quando o motociclista cruzou a pista, sendo inevitável o choque. Versão do acidente confirmada pelo motociclista. Com o impacto a motocicleta ficou completamente destruída. Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou os atendimentos ao motociclista que foi deixado no Pronto Socorro do Hospital Regional Albert Sabin.

