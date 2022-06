Destaques 01/06/2022 06:12 Alta Floresta: Sete pessoas são vitimas de criminosos que usam nome de facção para extorquir As ligações via aplicativo de mensagens instantâneas foram realizadas durante a noite e madrugada. A Central de Operações da Polícia Militar recebeu ligações dos mais diversos setores do município de Alta Floresta, incluindo setor de chácaras. Cerca de sete pessoas relataram terem sido vítimas do golpe.

O primeiro contato com as vítimas relatava uma situação de averiguação "para não cometer injustiça", conforme relatava o golpista. Se apresentando como primeira voz da facção criminosa Comando Vermelho, o golpista afirma que existe uma "ordem de execução" e que na esquina da residência há dois veículos com criminosos, aguardando o "ok" para invadir.

Durante a madrugada a Central de Operações registrou alguns chamados, de pessoas de diversas profissões, que tiveram a ameaça de invasão e execução, após a vítima não realizar uma, ou mais, transferência de valores via PIX.

A mensagem inicial vinha com tom de alerta. "Eu não tô aqui parceiro pra te ameaçar, pra te oprimir, entendeu? Quem tá na voz aqui é Sandro Louco, sou o primeira voz do Comando Vermelho aqui de Mato Grosso entendeu?" (sic). Na sequência relatava uma operação ocorrida que causou "prejuízo" de R$ 60 mil a facção. "Eu não tô aqui pra te cobrar nem um real teu e nem de ninguém não, entendeu? Pelo contrário, eu tô aqui pra evitar que sangue inocente seja derramado entendeu? Nóis aqui é criminoso mas nóis opina pelo certo, entendeu parceiro?" (sic).

Momentos após uma ligação, onde o golpista seguia com o relato informando que na esquina haviam duas caminhonetes, com crimimosos de Lucas do Rio Verde, que aguardavam a ordem de execução, pois a vítima era acusada de denunciar o esquema de tráfico que resultou na prisão de dois integrantes. Depois com os tons de ameaça de invasão e execução aumentando, o golpista mudando o tom alegava compreender que se tratava de um rival tentando incriminar a vítima.

Fazendo perguntas se a vítima estava enfrentando algum tipo de desavenças, ou se estava "se envolvendo com mulher dos outros", chegava ao tom de compreensão, pedindo para que a vítima enviasse o valor de R$ 600,00 para abastecer os dois veículos para que os "guris" retornassem. Afirmando ainda que o desafeto da vítima seria punido por mentir.

Em alguns casos o golpista conseguiu as transferências financeiras solicitadas. Na sequência informava que um dos "guris" faria contato. Momentos após o outro golpista fazia contato informando a execução do "desafeto" da vítima, "olha aí o que você me fez fazer, agora preciso sair nas férias para as coisas enfriarem, parceiro cê tem que mandar três mil pra mim ralar antes que a pulicia chega, se não nóis vamos invadir tua casa, matar tua patroa e os filhos, tua cabeça vai ser posta na praça pra servir de exemplo" (sic).

Mesmo sendo relatado à Polícia Militar, as vítimas foram orientadas a procurar e registrar junto à Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil para as providências cabíveis, depois de uma madrugada de tensão e medo.

