Destaques 01/06/2022 09:15 Prefeitura de Nova Canaã do Norte abre concurso para contratar analista tributário A Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte - MT, divulga a realização do Concurso Público 002/2022, tendo como objetivo o preenchimento de 01 vaga para profissional de superior na área de Analista de Tributos. Para concorrer é necessário que o candidato comprove o nível de escolaridade exigido para a função desejada, dentre outros requisitos específicos, que podem ser consultados no edital.

Procedimentos para participação Os interessados deverão se inscrever entre às 00 horas e 01 minuto do dia 01 de junho de 2022 até às 23 horas e 59 minutos (horário oficial de Mato Grosso) do dia 23 de junho de 2022, através do endereço eletrônico www.metodoesolucoes.com.br. A inscrição possui taxa de R$ 120,00. A prova está prevista para ser aplicada no dia 03 de julho de 2022. Informações complementares podem ser obtidas por meio dos editais completos que constam em nosso site. Acesse o Edital Completo AQUI - https://sic.tce.mt.gov.br/62/assunto/listaPublicacao/id_assunto/1529/id_assunto_item/8454

