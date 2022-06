Destaques 01/06/2022 11:49 Redação I Nativa News Aplicação da vacina BCG em Alta Floresta será feita em apenas 2 postos de saúde Para receber o imunizante é preciso agendar horário no PSF de origem Foto: Reprodução A Prefeitura de Alta Floresta, por meio da Secretaria de Saúde, informa que dada a disponibilidade limitada da vacina BCG no estoque nacional, em razão de dificuldades na aquisição do imunobiológico, o imunizante será ofertado em apenas duas unidades de saúde e em dias específicos. Dede terça-feira (31) a aplicação da vacina passou a ser realizada apenas no PSF Santa Bárbara nas segundas-feiras, e no PSF Santa Rita de Cássia às sextas-feiras. De acordo com ofício do Ministério da Saúde, haverá diminuição do quantitativo de doses dessa vacina a ser distribuída aos estados. Para que não haja desabastecimento nos serviços de vacinação, o consumo médio mensal da vacina BCG, calculado com base nas doses distribuídas aos estados, será readequado e passará para 500 mil doses/mês. Há previsão de manter esta readequação pelos próximos sete meses. Tão logo a situação do estoque nacional da vacina BCG seja regularizada, Ministério da Saúde retomará a distribuição deste imunobiológico, conforme a solicitação das unidades federadas. Vacina BCG

A vacina BCG é muito importante para a saúde do recém-nascido. Ela é a imunização contra a forma grave da tuberculose e, normalmente, é aplicada ainda na maternidade, em dose única.

