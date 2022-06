Destaques 01/06/2022 15:07 MT: Governo entrega R$ 30 milhões em equipamentos para a Segurança Pública nesta quinta-feira (02) O governador Mauro Mendes entrega, nesta quinta-feira (02.06), mais de R$ 30 milhões em equipamentos para a Segurança Pública de Mato Grosso. A cerimônia de entrega será às 8h30, na Praça das Bandeiras, em Cuiabá. Os equipamentos vão reforçar as ações de prevenção e repressão à violência e incrementar o projeto de modernização dos serviços na área da Segurança Pública. Na lista estão 62 motocicletas BMW 850 cilindras para a Companhia Raio e o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, 110 viaturas (caminhonetes e outros modelos utilitários), 181 armas para o Sistema Penitenciário e 110 drones para atender unidades das forças de segurança em todo Estado. Também serão entregues 15 equipamentos infravermelhos para a Polícia Técnica (Politec). Esses são aparelhos de padrões internacionais utilizados na identificação forense de drogas e vão atender as gerências regionais da Politec no interior. Os investimentos incluem, ainda, oito caminhonetes modelo S10 e radiocomunicadores para o Gefron (Grupo Especial de Fronteira). Somente em radiocomunicação para a segurança na fronteira foram investidos R$ 13 milhões. Para o Sistema Socioeducativo do Estado foram adquiridos mobiliários, computadores e outros.

