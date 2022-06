Destaques 01/06/2022 15:55 Redação I Nativa News Alta Floresta: Jovem é flagrado empinando moto, tenta fugir bate em viatura da polícia Foto: Arquivo Nativa News Um jovem de 20 anos foi flagrado empinando uma moto no bairro Cidade Alta, em Alta Floresta., na de terça-feira (31). Ele foi abordado pela Polícia Militar (PM) e, ao tentar fugir, bateu no carro da polícia, segundo os policiais. De acordo com a PM o jovem foi flagrado equilibrando a moto em apenas uma roda e depois saindo em alta velocidade, na avenida Amazonas. Os policiais, deram ordem de parada, que não foi obedecida. Segundo a PM o jovem tentou evadir por trás da viatura, vindo a colidir na traseira da mesma e consequentemente caindo ao solo. Apesar da colisão, os veículos não ficaram danificados. No centro de operações Policiais Militares (COPOM), o jovem passou pelo teste de bafômetro, apresentando resultado de 0,12 miligramas de álcool por litros de ar expelido dos pulmões, que segundo o registro da ocorrência configura apenas infração de trânsito. Ainda segundo a PM o jovem disse que a ocorrência não daria em nada, porque ele já teria sido denunciado por outras trinta vezes. Foram realizadas medidas administrativas de trânsito e a motocicleta encaminhada ao pátio da 20ª Ciretran.

Veja também sobre Alta Floresta - MT empinando moto bate em viatura Voltar + Destaques