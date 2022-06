Destaques 02/06/2022 05:35 Arão Leite/J. Cidade CAÇADA TRÁGICA: Homem atira em amigo durante caçada na zona rural de Alta Floresta Um morador da zona rural de Alta Floresta foi preso depois de tentar de forma involuntária, tirar a vida do próprio amigo durante uma caçada a porcos do mato. O caso aconteceu no Setor Santa Lúcia e o suspeito terminou preso em flagrante pela Polícia Civil. Já a vítima teve uma bala alojada na nunca e ficou internada.

Segundo uma fonte ligada à Polícia Civil, estava no Hospital Regional quando um veículo chegou com um homem ferido. O suspeito estava junto. “Vi duas pessoas com roupas características de caçadores. O ferido tinha inchaço no rosto e o outro muito preocupado. Fui em busca de averiguar e muito nervoso, ele não conseguiu esconder. Revelou que estavam caçando porco, um foi para um lado e o segundo para o outro. Um disparo acabou acertando o rosto de um dos caçadores que gritou dizendo que tinha sido baleado”, contou o investigador.

O homem que atirou e acertou sem querer o companheiro de caça o pegou, colocou no carro e saiu a caminho do Hospital. “Acabou preso por lesão corporal e ainda fomos ao local onde estavam caçando, apreendemos as armas e a dele é de uso restrito, pois a numeração estava suprimida”, contou o investigador revelando que o caçador que baleou o amigo foi para a cadeia e só liberado após audiência de custódia.

O caçador baleado no rosto ficou com um chumbo alojado na parte da nuca. “Informações que recebemos são de que se o tiro fosse um centímetro a cima ele teria morrido, pois afetaria o cérebro. Mas ele ficou internado, consciente e vai responder também por porte ilegal de arma de fogo”, informou o investigador.

As armas apreendidas foram: do suspeito, uma espingarda calibre 32 com a numeração suprimida e a da vítima é uma espingarda calibre 28, porte permitido.

