Destaques 02/06/2022 05:42 Arão Leite/J. Cidade Cerca de 15 pessoas são resgatadas das ruas de Alta Floresta Foi realizada nesta quarta-feira, dia 1 de junho, no município de Alta Floresta, a Operação Mendicância, uma ação integrada tendo à frente a Secretaria de Assistência Social, com apoio de outras pastas e da Polícia Militar, para resgatar das ruas, homens e mulheres em situação de vulnerabilidade.

A ação integrada teve início na Praça da Igreja Matriz onde foram encontradas pelo menos seis a oito pessoas, sendo a maioria, dependente da bebida alcoólica. Roupas, mantimentos e outros pertences foram recolhidos por equipes da Secretaria de Obras que deu suporte logístico na Operação que teve maior volume de pessoas e produtos resgatados no terminal rodoviário.

Foi no local considerado umas das principais portas de entrada do município onde tinha mais gente. Uma equipe do Creas, formada por vários tipos de profissionais, mas principalmente por assistentes sociais e psicólogos, esteve junto para cadastrar todo o pessoal em situação de rua e buscar uma destinação a cada um. “A intenção é conhecer mais sobre essas pessoas, ver se tem familiares aqui, saber se querem ajuda para recuperação do vício ou se querem voltar para suas cidades, no caso de pessoas de outras regiões, mas a Secretaria de Assistência Social está fazendo o que pode para que eles sejam atendidos da melhor forma.

Montando acampamento embaixo de árvores, atrás de banheiros, cozinhando em qualquer lugar a céu aberto e colocando comida em lugares sem higienização, junto com animais como cães, foram constatações das equipes na operação que segundo a secretária Mariney Munhoz, poderá se tornar frequente.

Veja também sobre Alta Floresta - MT Morador de rua resgate Voltar + Destaques