Corria o ano de 1980, quando na cidade de São Vicente (SP), editávamos o Jornal Gazeta Vicentina. Tomamos conhecimento, através de reportagens do Jornal da Tarde (SP, do início de uma colonização no norte de Mato Grosso. Era Alta Floresta que surgia.

Como filho e neto de migrante, despertou em nós a oportunidade de participar do desenvolvimento de uma promissora cidade. Mas, a notícia da existência da terrível malária, apavorou. Porém, a chama ficou acesa.

Em fevereiro de 1984 aqui estávamos para conhecer . Foi um vislumbre. O dinamismo e a solidariedade das pessoas nos contagiaram. Em fim de março já estávamos aqui.

O sonho de criar um Jornal local, começou a se concretizar. No dia 29 de maio de 1984, teve início a constituição da empresa. Encontramos na época importante apoio na pessoa do jovem vereador Romoaldo Jr. E do prefeito Edson Santos. A gráfica Real, dos irmãos Anacleto e Sérgio Tomporoski, abraçou a causa. Foram dias e noites dentro da gráfica, com apoio do Messias, Sérgio, Donizete Ramos, o ‘Sinop’, e outros, pinçando tipos (letras) para montar as páginas. Um artesanato. Dia 5 de Julho de 1984 circulou a primeira edição do Jornal da Cidade. Foi como o Nascimento de um filho. Daí em diante, tropeços e conquistas surgiram sempre, mas fazia e faz parte da aprendizagem e crescimento. Em 1998, para acompanhar os filhos que saíram para estudar, ‘transferimos’ a Editora 29 de Maio.

O Jornal da Cidade continuou registrando os acontecimentos e crescimento de Alta Floresta e região, sob direção dos irmãos Sérgio e Anacleto Tamporoski. E em 2001, voltou a mudar de direção. Para nossa alegria, foi para as mãos de Fernando Sena , um grande amigo e da Imprensa.

Até hoje ele executa um belo e digno trabalho. Já são 38 anos de dedicação (agora caminhando o ano 39), do Jornal da Cidade por Alta Floresta e toda esta região. Difícil Agradecer todos os empresários que investiram nessa ideia. Poderíamos cometer falhas. Alguns já não estão mais entre nós. Mas, muito obrigado a todos.

Acreditamos que o JC, o Fernando, Arão e todos da equipe, muito irão ainda contribuir e escrever essa história. Fernando e equipe, que Deus os ilumine, projeta e os inspire, sempre.

Nazan Rezek Filho, Fundador do Jornal da Cidade

