Destaques 02/06/2022 16:13 Redação I Nativa News Alta Floresta: Queda de árvore deixa homem com fratura exposta Foto: Divulgação O chamado ao Corpo de Bombeiros aconteceu pouco após às 08h na manhã desta quinta-feira (02), no bairro Jardim das Araras. O homem realizava o corte de uma árvore, quando sofreu uma queda, com uma fratura exposta foi socorrido e encaminhado ao Hospital Regional Albert Sabin.

No local, o homem foi encontrado em meio aos galhos de uma mangueira, com fratura exposta em uma das pernas, sendo necessário o corte e remoção de alguns galhos para chegar em segurança até a vítima, que estava consciente, para a devida imobilização e primeiros atendimentos.

